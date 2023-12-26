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Düzce'de çöp kamyonu devrildi: 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de çöp kamyonu devrildi: 2 işçi yaralandı

Düzce'de, çöp kamyonunun geri manevra yaparken şarampole devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce\'de çöp kamyonu devrildi: 2 işçi yaralandı
26.12.2023 - 13:53,
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DÜZCE'de, çöp kamyonunun devrildiği kazada, 2 işçi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yığılca ilçesi Köseler köyünde meydana geldi. Köy içerisinde çöp toplayan İl Özel İdaresi'ne ait Ahmet Çiçekçi'nin kullandığı 81 FJ 943 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün geri manevrası sırasında şarampole devrildi. Kazada, çöp kamyonundaki sürücü Çiçekçi ile temizlik görevlisi Ertuğrul Yılgın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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