Düzce'de Fındık Hasadı Erken Başladı - Son Dakika
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Düzce'de Fındık Hasadı Erken Başladı

Düzce\'de Fındık Hasadı Erken Başladı

Düzce'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındık hasadı erken başladı. Toplanan fındıklar, kurutulduktan sonra makinelerle tane haline getirilip satılacak. Fındık üreticileri, sıcak havaların etkisiyle hasadın 10 gün kadar erken başladığını belirtti.

30.07.2024 13:25
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DÜZCE'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle fındık hasadı erken başladı. Toplanan fındıklar, kurutulduktan sonra makinelerle tane haline getirilip satılacak.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli fındık üretim noktalarından olan Düzce'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde geçmesi nedeniyle fındık hasadı erken başladı. Cumayeri ilçesindeki üreticiler, bahçelerindeki fındığı toplamaya başladı. Ağaç dallarından ya da yere dökülen fındıkları toplayan üreticiler, daha sonra mahsulü sererek kurutacak. Kurutma işleminin ardından toplanan fındıklar makinelerle tane haline getirilip, çuvallanarak satışa hazır hale getirilecek. Fındık üreticisi Mehdi Geçer, sıcak havalar nedeniyle hasadın 10 gün kadar erken başladığını belirterek, "Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık hasadına başladık. Havaların sıcak gitmesinden dolayı fındık erken oldu. Aynı zamanda tüccarlık yaptığımız için ilerleyen günlerde iş yoğunluğu oluşmaması nedeniyle erkenden işlerimizi bitirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda özellikle ova bölgesinden üreticiler, fındıklarını tüccara getirmeye başlayacak" dedi.

Kaynak: DHA

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