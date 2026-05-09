Düzce'de Gençlerden Annelerine Sevgi Dolu Mesajlar

Düzce'de Gençlerden Annelerine Sevgi Dolu Mesajlar
09.05.2026 22:54
Düzce Belediyesi, Anneler Günü öncesi gençlere annelerini aratıp sevgi dolu mesajlar aldırdı.

Düzce Belediyesi, "Anneler Günü" öncesinde sokakta mikrofon uzattığı gençlerden annelerini aramalarını ve "seni seviyorum" demelerini istedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla Anneler Günü dolayısıyla sokaktaki gençlere mikrofon uzatılarak annelerini anlatmaları istendi.

Gençlere, "Annenize en son ne mesaj attınız?", "Telefonunuzda anneniz nasıl kayıtlı?", "Annenizin en çok kızdığı şey ne?", "Şimdi annenizi arayıp onu sevdiğinizi söyler misiniz?" gibi sorular yöneltildi.

Annelerini arayan gençlerin diyalogları hem güldürdü, hem de duygulandırdı.

Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ilgi gördü.

Kaynak: AA

