Düzce'de 35 bin sazan yavrusu göl ve göletlere salındı - Son Dakika
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Düzce'de 35 bin sazan yavrusu göl ve göletlere salındı

Düzce\'de 35 bin sazan yavrusu göl ve göletlere salındı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Düzce'deki göl ve göletlere 35 bin sazan yavrusu salındı. Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma ile balık popülasyonu desteklenmeye ve göl ekosistemi canlı tutulmaya çalışılıyor.

30.08.2024 21:47
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Düzce'de göl ve göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 35 bin sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında 1'i merkezde 3'ü Kaynaşlı ilçesinde olmak üzere 4 göle Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özgür Kibar eşliğinde 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Uzun, "Su ürünleri kaynakları ile su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balıklandırma programının başarıya ulaşması ve sürdürülebilir bir gelecek için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve izin verilen yasal boyutların altında kalan balıkların avlanılmaması oldukça önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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