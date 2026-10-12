Düzce'de kahverengi kokarca mücadelesinde merkez ilçe muhtarlarına ilaç verildi

Düzce'de, başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında halk sağlığı ilacı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin en önemli tarımsal ürünü olan fındık, yaklaşık 633 bin dekarla tarımsal üretim alanlarının yüzde 80'ini oluşturuyor.

Başta fındık olmak üzere birçok tarımsal üründe verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarcaya karşı kentte kimyasal, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri bir arada uygulanarak çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2024-2026 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 25 milyon lira bütçe kullanılarak bitki koruma ürünleri, feromon tuzakları, halk sağlığı ilaçları ile maske, eldiven ve koruyucu tulum temin edildi.

Ayrıca 72 bin noktada kışlak mücadelesi gerçekleştirildi, 131 bin 200 samuray arısı doğaya salınarak biyolojik mücadele desteklendi.

Merkez ilçe muhtarlarına kışlak mücadelesinde kullanılmak üzere halk sağlığı ilacı dağıtımı gerçekleştirildi.