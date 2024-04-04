Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çalışır vaziyette kaldırımda duran otomobilin sürücüsü ölü bulundu.
Çevik Mahallesi'nde vatandaşlar, kaldırımda otomobilin içinde hareketsiz duran kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz Tarakçı'nın (54) hayatını kaybettiğini belirledi.
Tarakçı'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinin morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Kaldırımda Duran Otomobilin Sürücüsü Ölü Bulundu - Son Dakika
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