Düzce'de kalp krizi sonucu ölen TRT Haber muhabiri Öztürk toprağa verildi - Son Dakika
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Düzce'de kalp krizi sonucu ölen TRT Haber muhabiri Öztürk toprağa verildi

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Düzce\'de kalp krizi sonucu ölen TRT Haber muhabiri Öztürk toprağa verildi
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Düzce'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'ün cenazesi, Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde toprağa verildi. Yeşilyayla köyü Camii'ndeki cenaze namazına Düzce Valisi Mehmet Makas, il protokolü ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce'de, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden TRT Haber muhabiri Recep Levent Öztürk'ün cenazesi Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde bulunan baba evinde alınan helalliğin ardından cenaze namazı için köy camisine getirildi. Yeşilyayla köyü Camii'nde düzenlenen cenaze programına Düzce Valisi Mehmet Makas, İl protokolü, çok sayıda basın mensubu ile Öztürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün cenazesi gözyaşları içerisinde köy mezarlığına defnedildi.

Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Düzce'de kalp krizi sonucu ölen TRT Haber muhabiri Öztürk toprağa verildi - Son Dakika
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