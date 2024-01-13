Düzce\'de komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Düzce'de komşular arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Konuralp bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan U.B, yan dairede oturan aileyi gürültü yaptıkları gerekçesiyle kapılarına giderek uyarmak istedi.

Komşular arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce U.B, iki kişiyi tornavidayla yaraladı, kendisi de bıçakla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından U.B. ile bu kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.