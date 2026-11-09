Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kazasında Hatice Türkel öldü, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Düzce'de kontrolden çıkan otomobil kazasında Hatice Türkel öldü, 3 kişi yaralandı.

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Düzce\'de kontrolden çıkan otomobil kazasında Hatice Türkel öldü, 3 kişi yaralandı.
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Düzce'de D-100 kara yolu Altınpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkan otomobil refüjdeki beton bloklara çarptı. Kazada Hatice Türkel (65) hayatını kaybetti, aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

DÜZCE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki beton bloklara çarptığı kazada Hatice Türkel (65) hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 kara yolu Düzce Altınpınar köyü mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. yönetimindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, refüjdeki beton bloklara çarptı. Kazada Hatice Türkel (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hatice Türkel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatı kaybetti

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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