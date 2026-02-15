Düzce'de Lise Eğitime Ara Verdi - Son Dakika
Düzce'de Lise Eğitime Ara Verdi

Düzce\'de Lise Eğitime Ara Verdi
15.02.2026 21:38
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu, eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatısının büyük bir bölümü uçan lisede yarın eğitime ara verildi.

Kentte akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Kalıcı Konutlar bölgesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının büyük bir bölümü, şiddetli rüzgarda okulun bahçesine savruldu.

Okul binasının ön cephesinde de çatıdan kopan parçalar nedeniyle hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, okulun bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, görevli personelle bölgeye gelerek okulda incelemelerde bulundu.

Özer, gazetecilere, okulu çatısının bir kısmının şiddetli rüzgar nedeniyle uçtuğunu belirterek, "Buraya çok yakın bir pansiyon var. Pansiyondaki öğrencilerimizi de bugün başka bir pansiyona naklederek psikolojik sağlamlıkları açısından tedbir alacağız. Olay gerçekleşir gerçekleşmez ekip arkadaşlarımızla buraya geldik ve yerinde inceledik. İl Özel İdaresi ile konuştuk. Yarın sabah hemen çalışmalara başlayacaklar. Aynı zamanda diğer okullardaki personellerimiz de okul bahçesine gelmiş olan kalıntıları almış olacak. Bir gün süreyle okulumuzu tatil ettik. Yarınki duruma göre tatilin süresiyle ilgili kanaatimiz oluşacak." dedi.

Öte yandan, kuvvetli rüzgar Yeni Mahalle Kurs Sokak'ta da bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Düzce'de Lise Eğitime Ara Verdi

Düzce'de Lise Eğitime Ara Verdi
