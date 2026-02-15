Düzce'de Lisenin Çatısı Uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düzce'de Lisenin Çatısı Uçtu

15.02.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de kuvvetli rüzgar, bir lisenin çatısını uçurdu. Yaralanan olmadı, eğitim 1 gün tatil.

DÜZCE'de, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir lisenin çatısı uçtu. Çatıdan kopan sac ve demir parçaları caddeye savrulurken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Okulda eğitime yarın için ara verildi.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Güzelbahçe'de bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle okulun çatısı uçtu. Çatıdan kopan sac ve demir parçaları çevreye savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye görevlileri de yola düşen parçaları temizledi.

Olay sonrası bölgeye gelen Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, "Çok şükür olumsuz can kaybına neden olabilecek bir durum yok. Okulunuzun çatısının şiddetli rüzgar nedeniyle bir kısmı uçmuş bulunuyor. Buraya çok yakında bulunan pansiyonumuz var oradaki öğrencileri bugün başka pansiyona naklederek onların psikolojik sağlamlıkları açısından bir tedbir alacağız. Biz olay gerçekleşir gerçekleşmez ekip arkadaşlarımızla geldik. Olayı yerinde inceledik, hemen müdahalemizi yaptık. İl Özel İdaresi ekiplerimizle konuştuk. Yarın sabah çalışmalara başlayacak. Okulumuzu 1 günlük süre ile tatil ettik. Duruma göre tatil suresini uzatacağız" diye konuştu.

Haber: Musa KESKİN/DÜZCE

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Tatil, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Lisenin Çatısı Uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:31:15. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Lisenin Çatısı Uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.