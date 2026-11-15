Düzce'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Düzce\'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Düzce\'de minibüs ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca yönünde, Yığılca Işıklı Kavşak'ta minibüs ve iki otomobil zincirleme kazaya karıştı; 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Düzce'de ışıklı kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikameti Yığılca Işıklı Kavşak'ta, N.T. yönetimindeki 55 DM 756 plakalı arkasına beton karma makinesi bağlı minibüs, O.A. idaresindeki 67 DD 127 plakalı otomobil ve C.K'nin kullandığı 81 AAR 934 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 67 DD 127 plakalı aracın sürücüsü O.A. ve aynı araçta bulunan D.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Batı KaradenizOtomobilAkçakocaGüncelDüzceSon Dakika

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