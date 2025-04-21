Düzce\'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı

Düzce'de motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
İ.S. idaresindeki 03 AEJ 099 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan L.K. hakimiyetindeki 81 ADE 659 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışma nedeniyle savrulan araçların sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisikletin çarpıştığı anlar yer alıyor.
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