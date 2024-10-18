Düzce'de Öğrencilere HIV/AIDS Eğitimi

Güncel

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, stajını hastanede yapan lise öğrencilere yönelik HIV/AIDS hastalığı bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenledi.

Hemşireler Zuhal Yılmaz ve Havva Konür tarafından verilen eğitime, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Düzce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.

Katılımcılar, HIV/AIDS bulaşma yolları, riskli grupları ve korunma yolları hakkında bilgilendirdi.

Eğitimi tamamlayan öğrenciler, hemşireler gözetiminde hasta ve yakınlarına HIV/AIDS konusunda bilgi verdi.