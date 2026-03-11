Düzce'de Öğrencilere Kütüphane - Son Dakika
Düzce'de Öğrencilere Kütüphane

11.03.2026 11:24
Yeşilay gönüllüleri, Düzce'deki köy okuluna kütüphane kazandırarak çocukların okuma alışkanlığını artırdı.

Düzce'de üniversite öğrencisi Yeşilay gönüllüleri, köy okuluna kütüphane kazandırdı.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) Yeşilay bünyesinde kurulan ve 630 gönüllü öğrenciden oluşan Genç Yeşilay Düzce, çocukları ve gençleri, başta dijital bağımlılık olmak üzere bağımlılık türlerinden uzaklaştırmak için geçen yıl ekimde "Bir Kitap, Bir Umut Projesi"ni hayata geçirdi.

Gönüllü gençler, proje kapsamında düzenledikleri kitap bağışı kampanyasıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden yaklaşık 900 kitap topladı.

Yeşilay Düzce Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle merkeze 15 kilometre uzaklıkta yer alan Kavakbıçkı Köyü İlkokulunda kütüphane oluşturmaya karar veren gençler, bir marangoza ahşap raf, masa ve sandalyeler yaptırarak işe koyuldu.

Topluluk üyeleri, 30 öğrencisi bulunan köy okulunun kullanılmayan sınıfını kütüphaneye dönüştürerek, içine bağışlanan kitapların yanı sıra akıl ve zeka oyunu setleri ile Yeşilay dergileri yerleştirdi.

"Kütüphane çocuklara çok şey kattı"

Genç Yeşilay Düzce Başkan Yardımcısı Yasemin Öztürk, AA muhabirine, Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere "Benim Kulübüm Yeşilay" ve "Yeşilay Elçileri" etkinlikleriyle destek verdiklerini söyledi.

Öztürk, köy köy, okul okul dolaşarak eğlenceli ve eğitici etkinliklerle gelecek nesillere Yeşilayı tanıttıklarını anlattı.

Öğrencilerin kütüphaneyi gördüklerinde çok şaşırdığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Öğrenciler ve aileleri bize sarıldılar. Sonra çocuklarla etkinlikler yapmaya başladık. Onlarla oyunlar oynadık, Yeşilayı tanıttık. Hepsi coşkuyla kütüphaneye girip eline kitap aldı. Biz aslında içlerindeki kitap merakını uyandırmak istedik. Farklı alternatifler sağlayarak, çocuk yaşta bilinçlendirerek onları bağımlılık türlerinden uzaklaştırabiliriz. Kütüphane çocuklara çok şey kattı. Teknoloji bağımlılığından uzaklaşıp birlikte kitap okuyorlar, okudukları kitaplar üzerine konuşuyorlar. Akıl ve zeka oyunlarıyla da kendilerini geliştiriyorlar, daha çok sosyalleşiyorlar."

"Kitapların farklı dünyasını çocuklara göstermek istiyoruz"

Okul müdürü Burcu Kararmış da okulun öğrenci sayısının az olması nedeniyle boş olan sınıfın gönüllü gençler tarafından kütüphaneye çevrilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilerin de kütüphaneyi çok beğendiğini kaydeden Kararmış, "Birlikte kitap okuma fırsatı buldukları, oyun oynadıkları bir alan oluştu. Günümüzde dijital bağımlılığa engel olmak için çocukları kitapla tanıştırıyoruz. Kitapların farklı dünyasını çocuklara göstermek istiyoruz. Çocuklar bunları gördükçe daha çok mutlu oluyorlar. Daha çok okumak istiyorlar, okuma yarışına giriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Düzce, Son Dakika

