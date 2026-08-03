Düzce\'de Oltaya Takılan Batağan Kurtarıldı

Düzce'de oltaya takılan batağan, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) veterinerleri tarafından kurtarıldı.

Korugöl Tabiat Parkı'na gelenler, gölette çırpınan ve uçamayan bir kuş gördü. Kuşun, balık tutmak için göle atılan oltaya takıldığını fark eden vatandaşlar, DKMP Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Sudaki batağana ulaşan ekipler, kanatlının ayaklarına takılan iğne ve misinaları çıkardı.

Kontrollerinin ardından batağan, gölete geri bırakıldı.