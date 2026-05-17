Düzce'de Postacı Yürüyüşü Finali Yapıldı

DÜZCE'de PTT Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 54'üncüsü düzenlenen 'Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali' yarışına katılan postacılar, yağmur altında parkuru tamamladı. 30 kadın ve 50 erkeğin yarıştığı Türkiye Finali'nde dereceye girenlere ödül verildi.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından 54'üncüsü düzenlenen 'Postacı Yürüyüşü Türkiye Finali', Düzce'de yapıldı. Düzce Valiliği önünde Düzce Valisi Mehmet Makas ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten yarışın startını verdi. 31 kadın postacı 5 kilometrelik, 51 erkek postacı ise 10 kilometrelik parkuru tamamlamak için yağmur altında yarıştı. Postacılar sağanak yağmura rağmen yarışı tamamladı. Yarışmada kadınlarda İzmir PTT Başmüdürlüğü'nden Gülşen Çerçi birinci, Bursa'dan Ayşe Küçük ikinci, İstanbul'dan Sevcan Ayçiçek Gedik üçüncü oldu. Erkeklerde ise Konya PTT Müdürlüğü'nden Kadir Çolak birinci, Siirt'ten Cengiz Erdemci ikinci, Diyarbakır'dan Erdal Acu üçüncü oldu. Yarışmaların ardından dereceye giren postacılara madalya ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

'POSTACI YÜRÜYÜŞ YARIŞMASI KÖKLÜ GELENEKLERİMİZDEN'

Postacı Yürüyüş Yarışmasının köklü geleneğimiz içerisinde olduğunu dile getiren PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, "Bunu aslında tek başına bir spor dalı değil, aynı zamanda hem postacı ruhunu yansıtan hem de insanlara haber ulaştırmayı, insanlara, sevdiklerinden bir haber, merak ettiklerinden bir haber ulaştırmanın telaşını da içeriyor. Kuşkusuz ki dün olduğu gibi bugün de milletimizle kurduğumuz bağın en önemli temsilcisi olan postacılarımız, bu toprakların dört bir yanına sevgi, güven ve umut taşıyan, fedakarlık gerektiren bir mesleğin mensupları. Bugün gerçekleştirilecek olan Postacı Yürüyüş Yarışmamız sadece bir sportif aktivite değil, tarihe altın harflerle yazılmış bir meslek grubunun disiplinini, sabrını ve görev aşkını temsil eden bir gelenektir. Geçmişte mektupların adreslerine zamanında ulaşması için dağ, tepe, bayır demeden yürüyen, yolları arşınlayan postacılarımızın yürüyüşü, işte bu yarışma ile simgeleşmektedir. Atılan her bir adım milletimize kesintisiz haberleşme sunma gayretinin bir neticesidir. Bu vesileyle Türkiye'nin dört bir yanından gerçekleştirilen elemelerle başarı göstererek final yarışına katılmaya hak kazanan 30 kadın ve 50 erkek sporcumuzu tebrik ediyor, yarışmamızın fair play çerçevesinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

