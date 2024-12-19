DÜZCE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezi sisle kaplandı. Kent, sisli havada dronla görüntülendi.
Coğrafi yapısı nedeniyle dağların arasında ve çukurda kalan Düzce kent merkezinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kenti kaplayan sis nedeniyle sürücülerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kent merkezi, sisli havada dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Sabah Mantarı Sistemi Görüntülendi - Son Dakika
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