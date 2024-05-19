Düzce'de tartıştığı iş yeri sahibini tüfekle vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de tartıştığı iş yeri sahibini tüfekle vuran şüpheli yakalandı

Düzce\'de tartıştığı iş yeri sahibini tüfekle vuran şüpheli yakalandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir iş yerinde çıkan tartışmada Z.K. adlı şüpheli, dükkan sahibi S.T.'yi tüfekle vurduktan sonra kaçmaya çalıştı. Ancak polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Şüphelinin sağlık durumu iyi, yaralanan dükkan sahibi ise hastaneye kaldırıldı.

19.05.2024 00:03
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tartıştığı iş yeri sahibini tüfekle vurup kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Karaçalı mevkisinde D-100 kara yolu kenarında bulunan iş yerine gelen Z.K. ile dükkan sahibi S.T. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Büyüyen olay sırasında Z.K, S.T'yi tüfekle vurdu.

Olayın hemen ardından bölgeye gelen polis, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Z.K'yi silahla bacağından vurarak yakaladı.

Şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karnından yaralanan S.T. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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