Düzce\'de Tuğrul köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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DÜZCE'nin Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yığılca ilçesine bağlı Tuğrul köyü yakınlarında öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, belediyelerin 6 adet itfaiye aracı ve 35 personel yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu köye ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.