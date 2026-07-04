Düzce'nin Cumayeri ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Hamascık köyü yolunda M.K. (83) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan M.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uçuruma Devrilen Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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