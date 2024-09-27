Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli M.Ç'nin Camikebir Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, 80 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.