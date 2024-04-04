Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında il dışından kente uyuşturucu getireceği tespit edilen zanlılar R.Ö, O.K ve F.Ö'nün araçlarında ve üzerlerinde arama yaptı.
Aramada 223,3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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