Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Düzce\'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramalarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Zanlı adliyeye sevk edildi ve uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

22.02.2024 19:47  Güncelleme: 19:50
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Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik takibe alınan E.A'nın kullandığı araç polis ekiplerince durduruldu.

Şüphelinin üzeri, aracı ve evindeki aramalarda, 5 parça halinde 3,7 gram bonzai, 2 parça halinde 1,3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

E.A'dan uyuşturucu satın aldığı belirlenen 2 kişiye ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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