Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kalıcı Konutlar bölgesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Ş'yi takibe aldı.
Şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, 125 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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