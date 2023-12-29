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Düzce'de Yolcu Otobüsü Motosiklet Sürücüsüne Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de Yolcu Otobüsü Motosiklet Sürücüsüne Çarptı, Hayatını Kaybetti

Düzce'de Kamil Koç firmasına ait bir yolcu otobüsü, Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Metek TOKİ ışıklı kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan bir motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve otobüs sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan sürücünün polisteki işlemleri devam ediyor.

Düzce\'de Yolcu Otobüsü Motosiklet Sürücüsüne Çarptı, Hayatını Kaybetti
29.12.2023 - 16:51,
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Düzce'de yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serkan A'nın kullandığı Kamil Koç firmasına ait 16 SY 939 plakalı otobüs, Bahçeşehir Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Metek TOKİ ışıklı kavşakta yolun karşına geçmeye çalışan Ferhat Ö'nün (45) kullandığı 81 ADJ 613 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları görüntülerinden otobüs sürüsü Serkan A'nın kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsünün polisteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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