Düzce'deki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 25 bin 711 tedavi, 1293 sahiplendirme yapıldı - Son Dakika
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Düzce'deki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 25 bin 711 tedavi, 1293 sahiplendirme yapıldı

Düzce\'deki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 5 yılda 25 bin 711 tedavi, 1293 sahiplendirme yapıldı

Düzce'deki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yıllık süreçte 25 bin 711 hayvan tedavi edilirken, 1293 hayvan sahiplendirildi. Merkezde 4 veteriner hekim, 3 tekniker ve yardımcı personel görev yapıyor. Ayrıca merkezde 80 tekli kafes, 40 yarı açık çoklu kafes, 40 metrekarelik 3 açık kafes ve 2 bin metrekare açık sosyal yaşam alanı bulunuyor.

27.04.2024 10:35
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Düzce'deki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 25 bin 711 tedavi, 1293 sahiplendirme yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2019'da faaliyete geçen merkezde, sahipsiz hayvanlar için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Sahipsiz hayvanların tüm cerrahi işlemlerinin gerçekleştirildiği 4 yataklı ameliyathane, eczane, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım ünitelerinin bulunduğu merkezde, 4 veteriner hekim, 3 tekniker ve yardımcı personel görev yapıyor.

Merkezde 80 tekli kafes, 40 yarı açık çoklu kafes, 40 metrekarelik 3 açık kafesin yanı sıra 2 bin metrekare açık sosyal yaşam alanı bulunuyor.

Faaliyette bulunduğu 5 yıllık süreçte 8 bin 725 köpek ile 667 kedinin kısırlaştırma işlemi yapılan merkezde, 25 bin 711 sahipsiz hayvan tedavi edildi, 1293 sahiplendirme gerçekleştirildi.

Bu yılın ilk 4 ayında ise 564 kısırlaştırma işlemi ile yaralı 2 bin 261 sahipsiz hayvanının tedavisi yapıldı. Tedavi, bakım, aşılama, kayıt ve rehabilitasyonu tamamlanan 61 köpek ise sahiplendirildi.

"Alo 153 Beyaz Masa"ya gelen ihbarlar üzerine harekete geçen 2 saha ekibi, öncelik durumuna göre, yaralı, hasta ve kısırlaştırılması gereken hayvanları alarak merkeze getiriyor.

İlk olarak genel kontrolü yapılan hayvanların, semptomları doğrultusunda röntgen çekimi, kan tahlili ve vood lambası (deri hastalıklarının teşhisinde kullanılan cihaz) ile muayenesi gerçekleştiriliyor.

Hastalığıyla ilgili teşhis konulduktan sonra hayvanların tedavi süreci başlıyor. Tedavisi bitip tamamen iyileşen hayvanlar ise kısırlaştırma operasyonuna alınıyor.

Kimliklendirme işlemi yapılarak, çip ve küpesi takılan, aşıları yapılan hayvanlar, iyileşmelerinin ardından 5199 sayılı kanun gereği alındığı yere bırakılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren merkezde, can dostların bakımları ve beslenmeleri düzenli olarak yapılıyor.

Ziyaretçiler ile sahipsiz hayvanların yakın temas ve bağ kurabilmelerine imkan sağlamak üzere yeni oluşturulan 2 bin metrekare büyüklüğündeki sosyal ve serbest yaşam alanında ise sahiplenilmeyi bekleyen küçük ırklar misafir edilecek.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hafta içi her gün 12.00-14.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

Düzce, Hayvan Hakları, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'deki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 25 bin 711 tedavi, 1293 sahiplendirme yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'deki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 yılda 25 bin 711 tedavi, 1293 sahiplendirme yapıldı - Son Dakika
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