Düzce'deki TOKİ konutlarında son durum: "Mayıs ayında teslimini planlıyoruz"

DÜZCE - Düzce'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde yapılacak bin 100 konut ile 676 afet konutunda inşa çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Düzce merkezinde 634, Cumayeri'nde de 204 olmak üzere toplam 838 konutumuzun nasip olursa 2024 yılı mayıs ayında teslimini planlıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Düzce'ye bin 100 konut yapılması kararlaştırılmıştı. 2022-2023 yılları arasında sel ve 5,9 büyüklüğünde deprem afeti geçiren kentte, birçok evde ağır hasar meydana gelmesinin ardından, yapılması planlanan bin 100 konutun üzerine 676 afet konutu da eklendi. Böylelikle şehirde TOKİ eliyle yapılacak konut sayısı bin 776 oldu.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Merkez Kirazlı Mahallesi'nde devam eden ve sona yaklaşan konut projesini yerinde inceledi. Bahçe düzenleme ve iç düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Selçuk Aslan, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal'dan bilgiler aldı. Kirazlı Mahallesi'ndeki 634 konut, iş merkezi, cami ve okul bulunduğu öğrenildi.

838 konut mayıs ayında teslim edilecek

Öte yandan, TOKİ projesinin Merkez'in yanı sıra, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Yığılca, Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde de devam ettiği; Merkezde 634, Cumayeri'nde 204 olmak üzere toplam 838 konutun bu yılın mayıs ayında teslim edilmesinin planlandığı bildirildi.

"Afet konutları da bu projede yapıldı"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aslan, "İlimizde bin 100 konut yapılmasına ilişkin planlama çalışmalarımız oldu. Akabinde 23 Kasım 2022 tarihinde yaşadığımız deprem ve onun sonrasındaki sel afeti ortaya çıkınca, bu afetlerde de bazı vatandaşlarımızın konutlarının hasarı dikkate alındığında, hak sahibi olan bu vatandaşlarımızın da konutlarının bu proje içerisinde değerlendirilmesi şeklinde bir görüş ortaya çıktı. Afet konutlarının da bu proje içerisinde yapımı kararlaştırıldı. Böylece bin 100 olan Düzce'deki konut sayısını bin 776 olarak revize ettik" dedi.

"838 konutumuzun mayıs ayında teslimini planlıyoruz"

Vali Selçuk Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ilimiz Düzce Merkez Kirazlı bölgesinde, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Yığılca ilçelerimizde konutlarımızın ihaleleri tamamlandı. Bugüne kadar bin 369 konutumuzun ihalesi yapıldı. Düzce merkezinde 634, Cumayeri'nde de 204 olmak üzere toplam 838 konutumuzun nasip olursa 2024 yılı mayıs ayında teslimini planlıyoruz. Hummalı çalışmalar devam ediyor. Diğer ilçelerimizdeki 531 konutumuzun da nasip olursa 2024 yılının sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Devamında 407 konutumuzun ise ihale iş ve işlemleri şu anda son aşamaya gelmiş durumdadır. Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerimizde olacak. Çok yoğun ve hummalı şantiye çalışması içerisinde vatandaşlarımızın konutlarına ulaşması konusunda yoğun bir emekle bizlerde koşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla burada hızla çalışmalar yapıldı.