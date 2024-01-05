 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'den AB Ülkelerine 9 Bin 728 Ton İşlenmiş İç Fındık İhraç Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'den AB Ülkelerine 9 Bin 728 Ton İşlenmiş İç Fındık İhraç Edildi

Düzce, 2023 yılında Avrupa Birliği ülkelerine 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındık ihraç etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Düzce'nin geçen yılın ocak-aralık aylarında gerçekleştirdiği ihracatın büyük bir kısmının işlenmiş iç fındık olduğu belirtildi. Ayrıca, önceki yılın mahsulünün hala iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü ifade edildi. Toplamda 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların devam ettiği de vurgulandı.

Düzce\'den AB Ülkelerine 9 Bin 728 Ton İşlenmiş İç Fındık İhraç Edildi
05.01.2024 - 13:31,
Abone Ol

Düzce'den 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin geçen yıl ocak-aralık aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu bildirildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü belirtilen açıklamada, 2023 yılında ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 603, haziranda 487, temmuzda 534, ağustosta 424, eylülde 1172, ekimde 933, kasımda 1909, aralıkta 2 bin 236 ton olmak üzere 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Düzce, Avrupa Birliği, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'den AB Ülkelerine 9 Bin 728 Ton İşlenmiş İç Fındık İhraç Edildi - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:27:09. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'den AB Ülkelerine 9 Bin 728 Ton İşlenmiş İç Fındık İhraç Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement