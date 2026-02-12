Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis görüş mesafesini azalttı.
Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti.
Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kent merkezinde de sis etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › Düzce Otoyolu'nda Sis Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?