Düzce Otoyolu'nda Sis Etkili

12.02.2026 10:27
Düzce kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, sürücüler uyarıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis görüş mesafesini azalttı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti.

Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kent merkezinde de sis etkili oldu.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Yerel Haberler, Hava Durumu, Jandarma, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Düzce, Son Dakika

10:24
