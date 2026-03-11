Düzce Üniversitesi'nde Tıp Bayramı Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Üniversitesi'nde Tıp Bayramı Kutlaması

11.03.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce University, 14 Mart Tıp Bayramı için etkinlik düzenledi, tıbbın tarihi vurgulandı.

Düzce Üniversitesinde (DÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, 14 Mart Tıp Bayramı'nın, 14 Mart 1827'de II. Mahmut döneminde ilk modern tıp okulu Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kurulmasıyla başladığını belirtti.

Sözbir, 1919 yılında İstanbul'un işgali sırasında tıp öğrencilerinin işgale karşı direniş ve protesto eylemi olarak bugünü kutlamasıyla Tıp Bayramı'nın bugünkü anlamını kazandığını, bunun Türkiye'de sadece mesleki bir kutlama değil, vatanseverlik sembolü olarak görüldüğünü vurguladı.

Üniversiteleri, bilginin üretildiği, bilimsel araştırmaların yürütüldüğü ve geleceğin hekimlerinin yetiştirildiği önemli kurumlar olarak nitelendiren Sözbir, DÜ Tıp Fakültesinin de eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini bir arada yürüterek bölgeye ve ülkeye önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

DÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ise Türk tıbbının gelişmesine emek veren tüm hekimleri saygıyla anmak ve onurlandırmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'na özel düzenlenen müzik dinletisi icra edildi. Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel tarafından hazırlanan ve DÜ öğrencilerinin birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirdiği müzik dinletisine katılımcılar ilgi gösterdi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, DÜ sağlık çalışanları, akademik ve idari personeli ile öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Tıp Bayramı, Etkinlik, 14 Mart, Kültür, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi'nde Tıp Bayramı Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 19:49:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi'nde Tıp Bayramı Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.