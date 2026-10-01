Düzce Valiliği, Akçakoca'da yarın 50-75 km hızla fırtına beklendiğini bildirdi

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de yaşanacak fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde, saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulacak fırtınanın tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınanın cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği bildirildi.