Düzce Valisi Makas, depremin 27. yılında 845 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı - Son Dakika
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Düzce Valisi Makas, depremin 27. yılında 845 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı

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12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yılında Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü mesaj yayımladı. Makas depremde 845 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 678 kişinin yaralandığını belirtirken, Özlü yapı stokunun yüzde 75-80'inin yenilendiğini açıkladı.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden 87 gün sonra 12 Kasım 1999 saat 18.57'de Kaynaşlı merkezli meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremden, tüm Düzce'nin yıkıcı şekilde etkilendiğini kaydetti.

Depremde 316'sı Kaynaşlı'da olmak üzere 845 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 2 bin 678 kişinin de yaralandığını ifade eden Makas, kentte, 23 Kasım 2022'de 5,9 şiddetindeki Gölyaka merkezli bir deprem daha yaşandığını anımsattı.

Makas, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin acısının hala yüreklerinde bulunduğunu aktararak, depremin bölgenin değişmez gerçeği olduğunu belirtti.

Depremin değil, tedbirsizlik ve doğru inşa edilmeyen binaların can kayıplarına sebep olduğunu aktaran Makas, Düzce'nin devletin ve milletin el ele vermesiyle 27 senede yeniden inşa ve imar edildiğini ifade etti.

Makas, Düzce'nin yaşanan büyük depremin ardından 9 Aralık 1999'da il statüsüne kavuştuğunu, teşvik ve yatırımlarla yaralarını hızla sarıp bölgesinde etkin bir güç olmaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Depremin ardından alınan tüm kararlarda, potansiyel bütün risklerin bertaraf edilmesi hedefiyle adımlar atılarak başta yatay mimari anlayışının yerleştirilmesi sağlanmıştır. Eğitimden sağlığa, kültürden ekonomiye, ilimizin bulunduğu bölgenin rehberi olması için destek ve teşviklerle yapılan kalkınmanın sürdürülebilirliği adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz tüm gücümüzle benzer acıların yaşanmaması adına gayretle çalışmalarımızı yaparken, vatandaşlarımıza düşen ise coğrafyamızda depremlerin sıklıkla yaşandığını unutmadan bu gerçeğe uygun yapılar inşa etmek ve afetlere hazırlıklı olmaktır. Tüm hemşehrilerimizi ayrıca, birer AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum."

"Yapı stokunun yüzde 75-80'i yenilendi"

Düzce Belediye Başkanı Özlü de 12 Kasım tarihinin Düzce'nin en derin yaralarından biri olduğunu bildirdi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Özlü, "Deprem bize çok net bir ders verdi. 'Deprem öldürmez, bina öldürür.' Bu gerçeği asla unutmadık. Yüksek katlı yapılaşmaya son verdik. Bugün Düzce'de zemin artı 4 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermiyoruz. Bölgenin zemin özelliklerine göre bazı alanlarda daha düşük kat sınırları uyguluyoruz. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızın sürekli altını çizdiği yatay mimari anlayışının en başarılı örneklerinden birini Düzce'de hayata geçirmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Özlü, yapı stoku, alınan sıkı tedbirler ile denetimlerin kentin depreme karşı dirençli bir şehir haline gelmesini sağladığını vurgulayarak, "Yapı stokumuzun yüzde 75-80'i yenilenmiş durumda ve deprem yönetmeliklerine uygun şekilde inşa edildi. Bilimsel zemin etütleri, sıkı denetimler ve doğru imar planlarıyla insan hayatını önceleyen, nefes alan, planlı ve dirençli bir şehir inşa etmeye devam ediyoruz. 23 Kasım 2022'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem de bu yaklaşımımızın doğruluğunu bir kez daha gösterdi. O gün can kaybı yaşanmaması, aldığımız tedbirlerin somut sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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