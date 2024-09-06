Düzce'de Sağlıklı Hayat Merkezine Ziyaret

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Sağlıklı Hayat Merkezine ziyarette bulundu.

Vali Aslan, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, önleyici sağlık hizmetlerini vatandaşlarla buluşturmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kent merkezi, Bahçeşehir bölgesi ve Akçakoca ilçesindeki sağlıklı yaşam merkezlerinde hizmet sunulduğunu aktaran Vali Aslan, bu merkezlerde yapılan çalışmalara değindi.

Geçen yıl verilen hizmetlerin rakamlarını paylaşan Vali Aslan, şunları söyledi:

"358 kişi sigara bırakma polikliniğimize başvurmuş, bunların 61'inde muvaffak olmuşuz. KETEM konusunda 2 bin 494 mamografi çekimi yapmışız, 108 patoloji tespit edilmiş. Yani 108 vatandaşımıza dönük, erken teşhis ve tedavisine başlama imkanı olmuş. 1521 smear alımı yapılmış, 62 patoloji tespitimiz söz konusu. 814 gaitada gizli kan testi yapılmış, 223 pozitiflik saptanmış. Bu erken önleyici hizmetleri vermemiş olsak, bu vatandaşlarımız ilerleyen safhalarda ancak bu hastalığı fark edebilecek. Belki de Allah korusun, dönüşü tedavisi imkansız bir noktadan sonra harekete geçilmiş olacaktı."

Gebelik, üreme ve psikolojik destek çalışmalarını anlatan Vali Aslan, "106 gebe, 39 emziren anne ve 2 gebelik öncesi danışmanlık hizmeti vermiş arkadaşlarımız. 771 danışana üreme sağlığı konusunda destekler sunulmuş, 264 danışana psikolojik destek verilmiş ve 240 danışana fizyoterapistlerimizce destek sunulmuş." dedi.

Vali Aslan, merkezlerdeki diyetisyenlere de 2 bin 619 başvuru yapıldığını sözlerine ekledi.