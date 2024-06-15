Düzce Valisi Selçuk Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Huzurevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Huzurevi'ni ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kurban Bayramı öncesinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret etti. Vali Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları tebrik ederken, huzurevinde yaşlılarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Ziyaretlere Vali Yardımcısı, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve İl Sağlık Müdürü de katıldı.

15.06.2024 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kurban Bayramı arifesinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile Neriman Çilingir Huzurevini ziyarette bulundu.

Vali Aslan, polis kontrol noktasını ziyaretinin ardından Bahçeşehir bölgesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezine giderek personeli ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aslan, personelin bayramını tebrik etti.

Ardından Neriman Çilingir Huzurevine giden Vali Aslan, yaşlılarla sohbet ederek hayırlı bayramlar diledi.

Vali Aslan'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Selçuk Aslan, Jandarma, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Valisi Selçuk Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Huzurevi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:57 Tatilciler yollara düştü İstanbul trafiği kilitlendi Tatilciler yollara düştü! İstanbul trafiği kilitlendi
18:27 Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı Dilan Polat, avukatıyla yollarını ayırdı
16:13 Özel’den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar Özel'den hükümete tepki: Zengini daha zengin yapacak düzenleme hazırlığındalar
15:59 Refah’ta Hamas’tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü
15:09 Düzce, Sakarya ve Sinop’ta denize girişler yasaklandı Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
19:20 Samsun’da eski CHP’li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının... Samsun'da eski CHP'li başkan, ağzını bozmamak için kendini zor tuttu: Yalancının...
18:29 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Çin’e 3-2 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Çin'e 3-2 yenildi
18:21 Sağlık Bakanı’ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı Sağlık Bakanı'ndan kurban etiyle ilgili kalp ve kolesterol hastalarına kritik uyarı
17:59 Önce özel okul, ardından Küba İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı Önce özel okul, ardından Küba! İşte Eylem Tok ve oğlunun ABD sonrası planı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:46 THY uçağında video çeken ’’Baruthane Pilavcısı’’nın başı yandı THY uçağında video çeken ''Baruthane Pilavcısı''nın başı yandı
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 20:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Valisi Selçuk Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Huzurevi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement