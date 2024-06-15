Düzce Valisi Selçuk Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Huzurevi'ni ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kurban Bayramı arifesinde 112 Acil Çağrı Merkezi ile Neriman Çilingir Huzurevini ziyarette bulundu.
Vali Aslan, polis kontrol noktasını ziyaretinin ardından Bahçeşehir bölgesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezine giderek personeli ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aslan, personelin bayramını tebrik etti.
Ardından Neriman Çilingir Huzurevine giden Vali Aslan, yaşlılarla sohbet ederek hayırlı bayramlar diledi.
Vali Aslan'a ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da eşlik etti.
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