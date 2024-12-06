Düzce'yi Sis Gömüldü

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Düzce'ye sis çöktü

Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan sis bulutu kente adeta çöktü. Yüksek kesimlerde güneş etkili olurken, şehir merkezi sise gömüldü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Düzce'de hava sıcaklıklarının gece 0 dereceye kadar düşmesi ile kırağı yağışı gerçekleşirken, gündüz ise sıcaklıklar 10 dereceye kadar yükseliyor. Bu durum sonrasında sabah saatlerinde kente sis bulutu çöktü. Şehrin yüksek kesimlerinde sis bulutu, adeta bir deniz gibi görüntülenirken, şehir merkezi, Beyköy gibi bölgeler sis bulutunun altında kaldı. O anlar havadan dron ile görüntülenirken, sis bulutunun akşam saatlerinde kalkması bekleniyor.