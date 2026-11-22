Düzce Yığılca'da 70 metrelik uçuruma düşen kişi yaralandı, AFAD kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalında avlandığı sırada dengesini kaybeden kişi yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düşerek yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince kurtarılan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
? Düzce'nin Yığılca ilçesi kırsalında avlandığı sırada uçurumdan düşen kişi yaralandı.
Yığılca Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Kerem Kuş, Ahmetçiler bölgesinde avlandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD personelinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Kuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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