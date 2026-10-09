Düzce Yığılca'da otomobil traktörle çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce Yığılca'da otomobil traktörle çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı

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Düzce Yığılca\'da otomobil traktörle çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı
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Düzce Yığılca'da otomobil ile traktör çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı; 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Fuat E. idaresindeki 81 DC 970 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Güneyaltı mevkisinde aynı yönde seyreden Salih Ö'nün kullandığı 81 ADT 214 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Fuat E. ile araçta bulunan Fatma E, Büşra M, Ahmet C. ve Firdevs C. yaralandı.

Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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