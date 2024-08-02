Düziçi ilçesinde afet konutları tamamlanma aşamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düziçi ilçesinde afet konutları tamamlanma aşamasında

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapılan afet konutlarının çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı. Vali Erdinç Yılmaz, inşaat alanında incelemelerde bulunarak konutların hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağladıklarını belirtti.

02.08.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde afet konutlarında çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Vali Erdinç Yılmaz, ilçede yapımı devam eden kalıcı deprem konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaatın geldiği aşama hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, daha sonra yaptığı açıklamada, "Düziçi İlçemizde Toplu Konut İdaremiz tarafından yapılan deprem konutlarımızın inşaat alanındayız. Konutlarımız yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Burada 65 blok 1222 konut hamdolsun tamamlanmak üzere. Az önce de örnek dairemizi gezdik, 3+1, perde beton, radya temel üzerine yapılmış, depreme dayanıklı, modern, kullanışlı. Hamdolsun bu konutlarımızın etkin ve verimli bir koordinasyon içinde, hızlı bir şekilde bitirilmesini sağlıyoruz. Amacımız depremzede vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize bir an evvel konutlarını teslim etmek, konutlarına kavuşmalarını sağlamak. Bu konutların hızlı ve çok güzel bir şekilde yapılmasında emeği geçen TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, işi yürüten müteahhit firmaya çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda da konutlarımızı hak sahiplerine kavuşturacağız" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş, Osmaniye, Deprem, Düziçi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düziçi ilçesinde afet konutları tamamlanma aşamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 14:56:34. #1.11#
SON DAKİKA: Düziçi ilçesinde afet konutları tamamlanma aşamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement