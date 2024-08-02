Düziçi ilçesinde afet konutları tamamlanma aşamasında

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde afet konutlarında çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı. Vali Erdinç Yılmaz, ilçede yapımı devam eden kalıcı deprem konutları inşaatında incelemelerde bulundu.

İnşaatın geldiği aşama hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, daha sonra yaptığı açıklamada, "Düziçi İlçemizde Toplu Konut İdaremiz tarafından yapılan deprem konutlarımızın inşaat alanındayız. Konutlarımız yüzde 95 oranında tamamlanmış durumda. Burada 65 blok 1222 konut hamdolsun tamamlanmak üzere. Az önce de örnek dairemizi gezdik, 3+1, perde beton, radya temel üzerine yapılmış, depreme dayanıklı, modern, kullanışlı. Hamdolsun bu konutlarımızın etkin ve verimli bir koordinasyon içinde, hızlı bir şekilde bitirilmesini sağlıyoruz. Amacımız depremzede vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize bir an evvel konutlarını teslim etmek, konutlarına kavuşmalarını sağlamak. Bu konutların hızlı ve çok güzel bir şekilde yapılmasında emeği geçen TOKİ'mize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, işi yürüten müteahhit firmaya çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda da konutlarımızı hak sahiplerine kavuşturacağız" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,