Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yeri ve evlere ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yeri ve evlerin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler 4 kişiyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Düziçi'nde Kurşunlama Olayında 2 Tutuklama - Son Dakika
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