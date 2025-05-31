Düziçi'nde Kurşunlama Olayında 2 Tutuklama

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iş yeri ve evlere ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yeri ve evlerin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler 4 kişiyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.???????