Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.
Yunus E. idaresindeki 41 AUF 234 plakalı servis minibüsü, Düziçi İrfanlı Mahallesi Asaf Namlı Bulvarı'nda Emine D'nin kullandığı 01 EGG 30 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, okul servisindeki 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Düziçi'nde Okul Servisi Kaza Yaptı - Son Dakika
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