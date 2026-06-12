E-Atık Kampanyası ile Tekerlekli Sandalye Temini

Bilecik'te yürütülen "E-Atık Hayra Katık" kampanyasından elde edilen gelirle alınan 2 akülü tekerlekli sandalye ve yürüteç, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Merkez Atatürk İlkokulu okul yönetimi öncülüğünde 2 Ocak'ta başlatılan kampanyada, öğrenci, veli ve öğretmenler, evlerinde ve çevrelerinde bulunan ömrünü tamamlamış tablet, bilgisayar, cep telefonu, şarj cihazları ile saç kurutma makinesi gibi elektronik cihazları okullarda oluşturulan "E-Atık" birimine teslim etti.

Ocak ayından bu yana toplanan yaklaşık 1 ton elektronik atıktan elde edilen gelirle özel gereksinimli öğrencilerden Ali Ahmetcan Şahin ve Barış Yiğit Gül'e akülü tekerlekli sandalye, Muhammed Kayra Yıldırım'a da yürüteç alındı.

Tekerlekli sandalyeler ve yürüteç, Atatürk İlkokulu Müdürü Fikret Başak, Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okul Müdürü Şener Yeni, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından sahiplerine çeşitli hediyelerle teslim edildi.

"Hedefimiz doğrultusunda projemizi gerçekleştirdik"

Okul Müdürü Başak, AA muhabirine, elektronik atıkları değerlendirerek özel gereksinimli çocuklara akülü tekerlekli sandalye almak amacıyla kampanya başlattıklarını anımsattı.

Hedefe ulaştıkları için mutlu olduklarını belirten Başak, "Hedefimiz doğrultusunda projemizi gerçekleştirdik. Hem ihtiyacı olan çocuklarımıza yardımımız olduk hem de doğayı bu tür atıklardan kurtarmış olduk." dedi.

Kampanyada yer alan 3. sınıf öğrencisi Nisa Afacan da kullanılmayan pil, telefon, kablo ve diğer elektronik atıkları topladıklarını dile getirerek, "Projenin amacı hem çevremizi korumak hem de arkadaşlarımıza destek olmaktı. Bu süreçte küçük yardımların birleşerek ne kadar büyük yardımlar olduğunu anladık." ifadesini kullandı.

Barış Yiğit Gül'ün annesi Zerrin Gül ise kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, "Bir şey atarken 'bunun da bir yerde faydası olabilir mi?' diye düşünelim. Çünkü çoğu geri dönüşümün faydası var. Bunu bilinçli yapanlar da bilinçsiz yapanlar da var. Herkesin bilinçli olup böyle faydalı olmalarını isterim." diye konuştu.