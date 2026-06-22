E-Fatura Zorunluluğu 1 Temmuz'da Başlıyor - Son Dakika
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E-Fatura Zorunluluğu 1 Temmuz'da Başlıyor

22.06.2026 10:56
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Mali müşavirler, 3 milyon lira cirosu olan işletmelerin 1 Temmuz'a kadar e-Fatura'ya geçmesi gerektiğini duyurdu.

6 Nisan 1920

1- Mali müşavirlerden 1 Temmuz'da e-Fatura zorunluluğu başlayacak işletmelere uyarı:

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız:

"2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin, en geç 1 Temmuz'a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor"

"Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Türk bilim insanlarının Avrupa'nın büyük araştırma fonundan daha fazla pay alması hedefleniyor

Avrupa Araştırma Konseyince yürütülen "ERC Elçileri" programı, yüksek riskli ve yenilikçi bilimsel çalışmalara sağladığı desteklerle doğa ve iklim temelli araştırmaların küresel ölçekte ilerlemesine katkı sunuyor

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel:

"Bu projeler sayesinde dünyanın farklı yerlerinden öğrenciler, stajyerler ve genç araştırmacılar sizinle çalışmak istiyor. Bu insanların bir kısmı temel bilimlerde ilerlerken bir kısmı çevre sorunları, iklim değişikliği ya da müsilaj gibi uygulamalı problemlere çözüm geliştirecek alanlara yöneliyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

3- İstanbul'daki hava kirliliği mayısta geçen yıla göre yüzde 8 azaldı

Mayıs ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması kentteki 26 istasyonda metreküp başına 31,2 mikrogram, 2025'in aynı ayında ise 34 mikrogram ölçülürken hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon metreküp başına 17,37 mikrogramla "Sultangazi 1" oldu

İstanbul'da mayısta yağışların geçen yıla kıyasla daha fazla olması, atmosferdeki kirleticilerin temizlenmesine katkı sağlayarak hava kalitesinin iyileşmesine neden oldu

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ticaretteki belirsizlik küresel yatırımlarda 202 milyar dolarlık kayba yol açtı

Uluslararası Ticaret Odası Genel Sekreteri John Denton:

"Eğer dalgalanmalar artarsa bu (küresel işletme yatırımlarındaki) kayıplar 2026 yılında yaklaşık 380 milyar dolara kadar çıkabilir"

"Hürmüz Boğazı gibi fiziksel koridorlar jeoekonomik baskı araçlarına dönüşmüş durumda. Burada yaşananlar yalnızca bir enerji şoku değil, aynı anda yakıtları, sanayi girdilerini ve gıda güvenliğini etkileyen hem fiyat hem de arz şokudur"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

5- İngiltere'nin Brexit kararının üzerinden geçen 10 yılda ekonomik bilanço belli oldu

İngiltere'nin 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla en büyük ticaret ortağı AB'den ayrılma kararı almasının üzerinden geçen 10 yılda, bir trilyon sterlini aşan potansiyel fırsat kaybı yaşadığı analizlere yansıdı

Brexit'in ülke ekonomisinde yüzde 4 ila yüzde 8'lik potansiyel büyüme kaybına yol açmış olabileceği ve etkisinin "ani bir çöküşten" ziyade ticaret, yatırım ve verimlilik üzerinde kademeli ve birikimli bir baskı şeklinde ortaya çıktığı ifade ediliyor

(Nuran Erkul/Londra)

6- Ödeme kuruluşu "Papel" üzerinden yasa dışı gelirlerin aklandığı iddiasıyla 44 şüpheliye iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Papel üzerinden yapılan para transferlerinin yaklaşık işlem hacminin 1,5 milyar liraya ulaştığı, şirketin 2020'de kurulduğu ve sermayesinin 7 milyon lira olarak taahhüt edildiği, 2021'de ilk artırımla sermayenin 10 milyon lira, 2022'de artırımla 50 milyon lira, 2023'te 150 milyon lira, 2024'te ise 300 milyon lira olduğu belirtildi

İddianamede, net satışların özellikle 2020-2024 arasında düşük olması, şirketin sürekli olarak zarar ettiğini beyan etmesi bir arada düşünüldüğünde, sürekli sermaye artırımına gidilmesinin dikkati çekici bulunduğu ifade edildi

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

7- 665. Kırkpınar için geri sayıma geçildi

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 40 başpehlivan kol bağlayacak

Kırkpınar talimatında yapılan değişiklik sonrası 4 şampiyonluğu bulunan Ali Gürbüz ve Recep Kara, bu yıl altın kemerin daimi sahibi olabilmek için dualı çayıra çıkacak

Bu yıl mücadele edecek 40 başpehlivandan 8'i, daha önce Kırkpınar'da birincilik elde etti

2026 CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin geride kalan 4 etabının 3'ünü kazanan geçen senenin finalisti Feyzullah Aktürk, Edirne'ye favori gidecek

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

8- Dünya Kupası şehirlerinden Atlanta, Martin Luther King'in mirasını yaşatıyor

Amerikan sivil haklar hareketinin kalbi olan ve Dr. Martin Luther King Jr'ın doğup büyüdüğü Atlanta'daki Martin Luther King Jr. Ulusal Tarihi Parkı, Dünya Kupası boyunca restorasyon çalışmaları sonrasında yeni dijital deneyimlerle ziyaretçilerini ağırlıyor

Atlanta şehrinde nüfusun yarısını siyahiler oluştururken sokak duvarları ve otel odalarında bile Martin Luther King'in resimlerini görmek mümkün

(Fatih Erel/Atlanta) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

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