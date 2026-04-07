e-TEP 2026/2 Sınavı Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 25 Nisan'da yapılacak Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/2) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bilgisayar tabanlı İngilizce dil yeterlik sınavı olan, okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşan e-TEP 2026/2, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınava başvurular, 15 Nisan'a kadar ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesine göre Ankara'da 652, İstanbul'da 200, İzmir'de 48 ve Adana'da 100 kontenjanla sınırlı olacak. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek.