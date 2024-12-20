E-Ticarette Uyuşmazlık Çözümü İçin İşbirliği

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) ve PttAVM, e-ticaret alanında faaliyet gösteren tedarikçilerin fatura itirazları, kargo teslimi ve taşımadan kaynaklanan uyuşmazlıklarının müzakereyle çözülmesi amacıyla işbirliğine gitti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren arabuluculuk merkezi ile PttAVM arasındaki imza töreni, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

TOBBUYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, burada yaptığı konuşmada, anlaşmayla, uyuşmazlıkların çözümünde adil ve barışçıl bir yaklaşım hedeflendiğini söyledi.

Çiçek, "İhtilafları kısa sürede adil şekilde çözebilmek için alternatif usuller geliştirildi. Bunlardan biri de uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözülmesidir. Türkiye de bu gelişmelerin dışında kalmıyor." dedi.

TOBBUYUM Genel Müdürü Onur Yüksel de işbirliği kapsamında müzakere sisteminin kurulması ve geliştirilmesiyle PttAVM'nin tedarikçilerinin uyuşmazlıklarında hızlı çözümün sağlanacağını dile getirdi.

"Ticaretin sürdürülebilirliğini ve güven ortamını güçlendirecek"

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ise Türkiye'nin önemli e-ticaret platformlarından biri olarak yaklaşık 60 bin satıcıyı, 55 milyon ürün çeşidini, 16 milyonu aşkın müşteriyi bir araya getirdiklerini söyledi.

TOBBUYUM ile yaptıkları anlaşma sonucu uygulamaya aldıkları sisteme ilişkin bilgi veren Çevikoğlu, şöyle konuştu:

"PttAVM tedarikçilerinin fatura itirazları, kargo teslimi ve taşıma sorunları gibi uyuşmazlıkları, profesyonel müzakereciler aracılığıyla çözülecek. Taraflar arasında hızlı, adil ve kalıcı çözümler sağlanacak. İş ortaklarımızın zaman ve maliyet kayıpları en aza indirilecek. Bu süreçte TOBBUYUM'un deneyimli müzakerecileri, teknik müzakere yöntemleriyle taraflar arasındaki diyaloğu sağlamakla kalmayacak, ticaretin sürdürülebilirliğini ve güven ortamını da güçlendirecek. Özellikle KOBİ'lerimiz için bu adımın kritik bir fırsat olduğuna inanıyorum."

Çevikoğlu, sistemin basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tedarikçilerimiz, PttAVM Tedarikçi Paneli üzerinden TOBBUYUM butonuna tıklayarak başvuru yapabilecek. Tüm süreç, TOBBUYUM'un özel yazılımı üzerinden takip edilebilecek. Başvurular tamamen ücretsiz olacak. Süreç PttAVM tarafından desteklenecek. TOBBUYUM ile birlikte, uyuşmazlıkların çözümünde yalnızca bir adım atmıyor, aynı zamanda ticaret ekosisteminde güveni tesis etmek için önemli bir değer yaratıyoruz. Bu süreç hem ülkemizin e-ticaret vizyonuna hem de iş ortaklarımızın sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sağlayacak."