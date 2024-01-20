e-YDS 2024/1 İngilizce Sınav Sonuçları Açıklandı

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Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/1 İngilizce) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
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