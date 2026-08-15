EasyJet Fransa'da Kabin Çalışanları Grevde - Son Dakika
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EasyJet Fransa'da Kabin Çalışanları Grevde

EasyJet Fransa\'da Kabin Çalışanları Grevde
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EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanları, iş koşullarını iyileştirmek için grev başlattı.

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanları iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yapıyor.

EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanlarını temsil eden sendikalar, personelin takvimlerine ilişkin müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından 2 günlük iş bırakma eylemi kararı aldı.

Sendikalar, iş takvimlerinin değişkenliği nedeniyle personelin fiziksel ve ruhsal olarak tükendiğini savunurken kabin çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, grev nedeniyle bu hafta sonu EasyJet'in gerçekleştirmesi planlanan yaklaşık 100 sefer iptal edildi.

EasyJet'in Fransa'daki kabin çalışanları arasında greve katılım oranının yüzde 68 olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel EasyJet Fransa'da Kabin Çalışanları Grevde - Son Dakika

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