Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mahmudiyeli Kadınlarla Buluştu: "Kadınların Yüzü Gülerse Bizlerin de Güler"

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Mahmudiye'den gelen kadınlarla Aktif Yaşam Parkı'nda bir araya geldi. Ünlüce, "Kırsalımızda yaşayan vatandaşlarımızın kent merkezimizi ve çalışmalarımızı yerinde görmeleri bizim için çok kıymetli. Kadınların yüzü gülerse bizlerin de güler" dedi.

Ünlüce, Mahmudiye ilçesi Yeni Mahalle'den gelen kadınlarla Aktif Yaşam Parkı'nda buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Ünlüce, kadınlarla sohbet ederek görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Programın ardından konuk kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Hayvanat Bahçesi başta olmak üzere kentin önemli tematik alanlarını ziyaret etti.

Katılımcıların çok mutlu olduğunu belirten Yeni Mahalle Muhtarı Arif Mavili de gezi için mahalle halkı adına Ünlüce'ye teşekkür etti.

Buluşmada konuşan Ünlüce, kırsalda yaşayan vatandaşların kent merkezini ve belediye çalışmalarını yakından görmesinin önemine dikkati çekerek, "Son Mahmudiye ziyaretimde sizlerle bir hayal kurmuş, Eskişehir'de bir araya gelelim demiştik. Sizlerle buluşmak, kırsalımızda yaşayan vatandaşlarımızın kent merkezimizi ve çalışmalarımızı yerinde görmeleri bizim için çok kıymetli. Bizlerden talepkar olun, muhtarlarınıza iletin. İç içe olalım, beraber olalım. Kadınların yüzlerinin güldüğü bir şehir istiyoruz. Sizin yüzü gülerse bizlerin de güler" ifadelerini kullandı.