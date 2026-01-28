Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mahmudiyeli Kadınlarla Buluştu: "Kadınların Yüzü Gülerse Bizlerin de Güler" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mahmudiyeli Kadınlarla Buluştu: "Kadınların Yüzü Gülerse Bizlerin de Güler"

28.01.2026 13:24  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mahmudiye'den gelen kadınlarla Aktif Yaşam Parkı'nda bir araya gelerek, kent merkezi ile kırsal arasındaki iletişimi güçlendirme hedeflerini dile getirdi ve kadınların mutluluğuna vurgu yaptı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Mahmudiye'den gelen kadınlarla Aktif Yaşam Parkı'nda bir araya geldi. Ünlüce, "Kırsalımızda yaşayan vatandaşlarımızın kent merkezimizi ve çalışmalarımızı yerinde görmeleri bizim için çok kıymetli. Kadınların yüzü gülerse bizlerin de güler" dedi.

Ünlüce, Mahmudiye ilçesi Yeni Mahalle'den gelen kadınlarla Aktif Yaşam Parkı'nda buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Ünlüce, kadınlarla sohbet ederek görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Programın ardından konuk kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Hayvanat Bahçesi başta olmak üzere kentin önemli tematik alanlarını ziyaret etti.

Katılımcıların çok mutlu olduğunu belirten Yeni Mahalle Muhtarı Arif Mavili de gezi için mahalle halkı adına Ünlüce'ye teşekkür etti.

Buluşmada konuşan Ünlüce, kırsalda yaşayan vatandaşların kent merkezini ve belediye çalışmalarını yakından görmesinin önemine dikkati çekerek, "Son Mahmudiye ziyaretimde sizlerle bir hayal kurmuş, Eskişehir'de bir araya gelelim demiştik. Sizlerle buluşmak, kırsalımızda yaşayan vatandaşlarımızın kent merkezimizi ve çalışmalarımızı yerinde görmeleri bizim için çok kıymetli. Bizlerden talepkar olun, muhtarlarınıza iletin. İç içe olalım, beraber olalım. Kadınların yüzlerinin güldüğü bir şehir istiyoruz. Sizin yüzü gülerse bizlerin de güler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Mahmudiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mahmudiyeli Kadınlarla Buluştu: 'Kadınların Yüzü Gülerse Bizlerin de Güler' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:04
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
Ünlü teknik adam yapay zeka yüzünden kovuldu
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:20:05. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Mahmudiyeli Kadınlarla Buluştu: "Kadınların Yüzü Gülerse Bizlerin de Güler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.