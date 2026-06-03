Ebola Salgını: DSÖ'den Risk Değerlendirmesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda'da görülen Ebola salgınıyla ilgili DSÖ'nün risk değerlendirmesinin değişmediğini belirterek, riskin ulusal düzeyde "çok yüksek", bölgesel düzeyde "yüksek" ve küresel düzeyde "düşük" olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, KDC ve Uganda'da görülen Ebola salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KDC'de Ebola salgınının merkez üssü olan Ituri eyaletine yaptığı ziyaretten dün döndüğünü belirten Ghebreyesus, KDC'de birçok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyledi.

Ghebreyesus, "KDC'de Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu olmak üzere 3 farklı eyaletteki 24 sağlık bölgesinde 60 ölüm de dahil 344 vaka doğrulandı. Geçen hafta 1000'den fazla olan şüpheli vaka sayısı, doğrulama çalışmalarımız devam ederken 116'ya düştü." dedi.

Uganda'da bir ölüm ve 15 vakanın doğrulandığını aktaran Ghebreyesus, bunlardan birinin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve ardından Uganda'ya seyahat eden bir KDC vatandaşı olduğunu ve bu ülkelerdeki yetkililerle temasta olduklarını dile getirdi.

"Genel seyahat kısıtlamaları, tedarik zincirlerini aksatıyor ve müdahaleyi engelliyor"

Ghebreyesus, "(Ebola salgını için) DSÖ'nün risk değerlendirmesi değişmedi, ulusal düzeyde 'çok yüksek', bölgesel düzeyde 'yüksek' ve küresel düzeyde 'düşük'. Salgın, büyük bir avantajla başladı ve (müdahalede) hala gerideyiz ancak KDC hükümetinin liderliğinde arayı kapatıyoruz." diye konuştu.

Şimdiye kadar KDC'de 6, Uganda'da 2 kişinin iyileştiğini anımsatan Ghebreyesus, bu durumun, insanların bakıma erişimleri olduğu ve semptom gösterdikleri anda sağlık kuruluşlarına gittiğinde Ebola'dan kurtulabileceğini gösterdiğine işaret etti.

Ghebreyesus, hala çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduklarını ve bunlarından birinin test olduğunu söyleyerek, KDC'deki temas takibinin henüz olması gereken seviyede olmadığını vurguladı.

Temasların sadece yaklaşık yüzde 45'inin takip edildiğini ve salgının önüne geçmek için bu sayıyı yüzde 90'ın üzerine çıkarmaları gerektiğini belirten Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler tarafından uygulanan genel seyahat kısıtlamaları, tedarik zincirlerini aksatıyor ve müdahaleyi engelliyor. DSÖ, vakaların ve temasların ihracatını önlemek için havalimanlarında, limanlarda ve sınır geçişlerinde çıkış taraması yapılmasını öneriyor. Genel seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkelerden bunları kaldırmalarını rica ediyoruz."

Ghebreyesus, toplulukların güvensizliğinin de ciddi bir engel olduğuna işaret ederek, bazı topluluk liderlerinin, kendisine "Ebola'nın gerçek olmadığına inandıklarını" söylediğini aktardı.

Salgını kontrol altına almak için topluluklarla güven inşa etmenin çok önemli olduğunun altını çizen Ghebreyesus, "Bu salgınla aşı veya tedavi yöntemleri olmadan mücadele ediyoruz. DSÖ ve ortakları, klinik denemeleri mümkün olan en hızlı şekilde ilerletmek için çalışıyor." dedi.