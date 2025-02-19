Ebrar Sitesi Davası: İki Sanığa 18 Yıl Hapis

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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blokunun karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı hakkında ise beraat kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokunun yıkıldığı Ebrar Siteleri'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 115 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 kişinin de yaralandığı Ebrar Sitesi B blokunun yıkılmasıyla ilgili sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, Ahmet Doğan, Meliha Teker, Salih Tepebaşılı ve Mustafa Timurbanga hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ebrar Sitesi'nin B Blok davası Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası, Tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı'nın beraatına ve firari sanık Mustafa Timurbanga hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.